Pullman Flixbus si ribalta in autostrada: morto un passeggero

StrettoWeb

Un terribile incidente ha coinvolto un pullman Flixbus nella notte sull’autostrada A1, tra Modena Sud e Valsamoggia, al chilometro 174 in direzione sud. Uno dei passeggeri a bordo del mezzo, un diciannovenne, è morto. La Polizia stradale è ancora sul posto con i soccorsi, 118 e vigili del fuoco. Il sinistro si è verificato intorno alle 3. Per i passeggeri a bordo è stato organizzato un servizio di trasporto fino ad un’area di servizio dove arriverà un bus sostitutivo. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente.

Intanto sull’autostrada A1 si sono create lunghe code. E’ rimasto chiuso per tutta la durata le operazioni di soccorso il tratto dell’A1 interessato dall’incidente. Oltre al passeggero deceduto, altri sei sono rimasti feriti: due in condizioni di media gravità e altri quattro con lesioni valutate come lievi. Il pullman, che era partito da Milano con direzione Roma, secondo i vigili del fuoco ha impattato contro la barriera laterale per cause ancora al vaglio.

La squadra dei vigili del fuoco di Vignola è intervenuta per liberare dalla cabina alcune persone rimaste incastrate e fornire illuminazione e supporto logistico al 118 accorso con eliambulanza, automedica e quattro ambulanze e alle varie pattuglie della Stradale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.