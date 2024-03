Pulizia di caditoie, griglie di scolo e tombini: la viabilità a Messina

StrettoWeb

Proseguiranno da mercoledì 20 sino a venerdì 29 marzo, nella fascia oraria 8-18, gli interventi di pulizia programmata delle caditoie, griglie di scolo e tombini delle acque bianche effettuati da AMAM Messina in alcuni tratti di strada del territorio comunale. Pertanto, al fine di consentirne l’esecuzione, saranno vietati la sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, e il transito nella porzione di strada oggetto dell’intervento, garantendo in sicurezza il regolare svolgimento del transito veicolare nella rimanente parte di carreggiata stradale: mercoledì 20 e giovedì 21, nelle vie Rampa Serena, Speranza e Tranquilla; venerdì 22 e lunedì 25, in via Bonino; martedì 26 e mercoledì 27 nella via del Carmine e in un tratto di via Marco Polo; giovedì 28 e venerdì 29, in via Marco Polo.

Provvedimenti viabili in piazza Matteotti

Nell’ambito dei lavori di riqualificazione di piazza Matteotti all’Annunziata, sono previsti provvedimenti viabili, per permettere la realizzazione del piano di segnalamento. Pertanto dalle ore 21 di giovedì 21 sino alle 6 di venerdì 22 marzo, vigerà il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, nelle aree limitrofe a piazza Matteotti e nelle vie del Fante e Abate Epifanio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.