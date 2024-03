Protesta degli agricoltori, sciolto in sit-in permanente a Rosarno: “abbiamo raggiunto degli obiettivi, è solo una pausa”

StrettoWeb

Si è sciolto dopo 50 giorni il sit-in permanente degli agricoltori a Rosarno. “Abbiamo raggiunto degli obiettivi importanti e attendiamo altre risposte dalla regione e dal ministero dell’agricoltura a Roma”, è quanto ha affermato un imprenditore agricolo ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb. “E’ opportuno sottolineare che non è una chiusura totale della protesta, in caso di risposte negative su altri problemi siamo pronti a scendere in piazza nuovamente più agguerriti che mai”, rimarca l’agricoltore.

“Le associazioni di categorie? Non hanno avuto nessuna attenzione nei nostri riguardi e non hanno voluto ascoltare i nostri problemi”, sottolinea un altro imprenditore.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.