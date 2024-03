Procedono i lavori del Sentiero del Tracciolino, il sindaco di Palmi ai microfoni di StrettoWeb

StrettoWeb

Intervistato ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio, fa un aggiornamento sui lavori nel Sentiero del Tracciolino. Il sindaco ha affermato che: “abbiamo fatto il punto della situazione insieme all’amministrazione di Seminara e Bagnara. Per la prima volta nella storia recente, le tre amministrazioni comprendendo le prospettive importanti di sviluppo che il sentiero del Tracciolino deve rappresentare per i nostri territori, si sono convenzionate per valorizzare tutti i sentieri della Costa Viola. Stanno andando avanti le operazioni di pulizia del Sentiero, procederemo su questa strada installando totem e cartellonistica pubblicitaria e la messa in sicurezza di alcuni tratti che hanno bisogno di un intervento. Le operazioni stanno andando avanti con una ditta specializzata”.

Intervista al Sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio sul sentiero del Tracciolino

