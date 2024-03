Previsioni Meteo Vibo Valentia: il bollettino per domani domenica 17 marzo

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 17 Marzo a Vibo Valentia prevedono condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 9%. Le temperature si attesteranno intorno ai +10,2°C, con una percezione di +9,3°C. Il vento soffierà leggero da Sud – Sud Ovest a una velocità di circa 1,7km/h, con raffiche di vento assenti. L’umidità sarà del 78% e la pressione atmosferica di 1021hPa.

Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà sereno con un aumento della copertura nuvolosa intorno al 13%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +12,3°C, con una percezione di +11,4°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a una velocità di circa 8,6km/h, con raffiche di vento assenti. L’umidità si manterrà intorno al 70% e la pressione atmosferica a 1022hPa.

Durante il pomeriggio, è prevista la comparsa di poche nuvole con una copertura intorno al 17%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +12,3°C, con una percezione di +11,4°C. Il vento sarà sempre da Ovest – Nord Ovest, aumentando leggermente la sua intensità a 10,4km/h. Le probabilità di pioggia saranno dell’8%, con un’umidità del 71% e una pressione atmosferica di 1022hPa.

Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si presenterà nuvoloso con una copertura intorno al 33-76%. Le temperature caleranno leggermente, oscillando tra i +9,4°C e i +10°C. Il vento continuerà a soffiare da diverse direzioni, mantenendosi su valori intorno ai 4-5km/h. Le probabilità di pioggia saranno intorno al 27%, con un’umidità che aumenterà fino all’89% e una pressione atmosferica che si attesterà sui 1023hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Vibo Valentia per Domenica 17 Marzo indicano una giornata con condizioni variabili, con cielo sereno al mattino, presenza di nuvole nel corso della giornata e aumento della nuvolosità verso sera. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con venti leggeri e probabilità di pioggia nel pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione all’evoluzione delle condizioni meteo e di essere preparati a eventuali cambiamenti improvvisi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +8.2° perc. +8.2° prob. 1 % 4.1 S max 5.8 Ostro 86 % 1021 hPa 3 nubi sparse +7.8° perc. +7.8° Assenti 3.2 S max 4.2 Ostro 87 % 1020 hPa 6 nubi sparse +8.5° perc. +8.5° Assenti 3.7 SSE max 4.4 Scirocco 85 % 1021 hPa 9 cielo sereno +12.1° perc. +11.2° Assenti 5.9 ONO max 5 Maestrale 70 % 1022 hPa 12 pioggia leggera +12.1° perc. +11.3° 0.11 mm 9.5 ONO max 8.3 Maestrale 72 % 1021 hPa 15 nubi sparse +11.9° perc. +11.1° prob. 27 % 8.7 ONO max 9.3 Maestrale 74 % 1021 hPa 18 nubi sparse +9.6° perc. +9.6° prob. 27 % 4.8 OSO max 6.6 Libeccio 88 % 1023 hPa 21 nubi sparse +9.8° perc. +9.8° Assenti 4.7 SSO max 7.4 Libeccio 88 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 05:58 e tramonta alle ore 18:07

