Previsioni Meteo Trapani: tutti i dettagli per domani sabato 30 marzo

Sabato 30 Marzo a Trapani si prevedono condizioni meteo instabili e ventose. Secondo le previsioni meteo, la giornata sarà caratterizzata da cielo sereno al mattino, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e nella serata.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +18°C. Il vento soffierà da Sud Est con raffiche fino a 89,1km/h, creando condizioni di burrasca forte.

Al risveglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e una temperatura che raggiungerà i +20°C. Il vento continuerà a soffiare da Sud Est con intensità fino a 58km/h, mantenendo condizioni di burrasca.

Nel corso del pomeriggio, il cielo rimarrà sereno ma la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con una temperatura massima di +21°C. Il vento sarà ancora molto forte, con raffiche fino a 69,3km/h.

La situazione meteorologica si complicherà ulteriormente di sera, con la comparsa di nubi sparse e una temperatura che si manterrà intorno ai +19°C. Il vento, seppur leggermente meno intenso rispetto alle ore centrali della giornata, soffierà con una velocità fino a 65km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 30 Marzo a Trapani indicano condizioni instabili, con venti forti e possibili variazioni della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del vento e di tenersi aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti repentini.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.2° perc. +17° Assenti 38.9 SE max 70.8 Scirocco 36 % 1009 hPa 3 cielo sereno +18.3° perc. +17.1° Assenti 45 SE max 80 Scirocco 32 % 1007 hPa 6 cielo sereno +18.9° perc. +17.8° Assenti 53.5 SE max 89.4 Scirocco 35 % 1006 hPa 9 cielo sereno +19.8° perc. +19.3° Assenti 58 SSE max 76 Scirocco 54 % 1007 hPa 12 cielo sereno +20.8° perc. +20.4° Assenti 54.6 SSE max 68 Scirocco 56 % 1006 hPa 15 cielo sereno +20.5° perc. +20.1° Assenti 49.1 SSE max 69.3 Scirocco 57 % 1004 hPa 18 cielo sereno +18.8° perc. +18.2° Assenti 42.1 SSE max 71.6 Scirocco 56 % 1004 hPa 21 nubi sparse +19° perc. +18.3° Assenti 26.6 SSE max 47.3 Scirocco 53 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 19:33

