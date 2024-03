Previsioni Meteo Trapani: tutti i dettagli per domani lunedì 18 marzo

StrettoWeb

Lunedì 18 Marzo a Trapani si prevedono condizioni meteo variabili, con nubi sparse alternate a momenti di cielo sereno. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori compresi tra i +12,5°C e i +16,7°C. Il vento soffierà principalmente da sud, con intensità che potrà raggiungere i 23,7km/h durante la serata.

Nel dettaglio, durante la notte il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che varierà tra il 95% e il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +13°C, con leggere raffiche di vento provenienti da est.

Al mattino le nubi saranno sparse, con una copertura nuvolosa che diminuirà fino al 26% nelle prime ore del giorno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +16,4°C verso le 11:00. Il vento sarà moderato, proveniente da sud.

Nel pomeriggio il cielo si presenterà ancora parzialmente nuvoloso, con una copertura che oscillerà tra il 35% e l’81%. Le temperature massime si attesteranno sui +16,7°C, con vento che potrà raggiungere i 17,6km/h.

In serata le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con poche nuvole o cielo sereno e una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 5-7%. Le temperature caleranno leggermente, ma si manterranno comunque piacevoli, intorno ai +14°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Lunedì 18 Marzo a Trapani indicano una giornata con condizioni variabili, ma nel complesso piuttosto gradevoli. Le temperature miti e il vento moderato renderanno la giornata ideale per godersi le bellezze di questa splendida città siciliana. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività a Trapani.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Marzo a Trapani

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.1° perc. +12.6° Assenti 4.1 E max 4.1 Levante 82 % 1022 hPa 3 cielo coperto +12.7° perc. +12.1° Assenti 2.8 SE max 3 Scirocco 80 % 1021 hPa 6 nubi sparse +12.9° perc. +12.3° Assenti 6.6 SE max 6.1 Scirocco 80 % 1021 hPa 9 nubi sparse +15.6° perc. +15° Assenti 12.4 SSO max 12 Libeccio 71 % 1021 hPa 12 nubi sparse +16.5° perc. +15.9° Assenti 15.9 SSO max 16.2 Libeccio 67 % 1019 hPa 15 nubi sparse +16.2° perc. +15.7° Assenti 16.6 SSO max 18.6 Libeccio 69 % 1018 hPa 18 poche nuvole +14.6° perc. +14.1° Assenti 15.6 SSE max 18.5 Scirocco 74 % 1017 hPa 21 cielo sereno +13.8° perc. +13.1° Assenti 17.1 SSE max 21.1 Scirocco 71 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:11 e tramonta alle ore 18:22

