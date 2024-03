Previsioni Meteo Trapani: tutti i dettagli per domani domenica 31 marzo

StrettoWeb

Domenica 31 Marzo a Trapani si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Le prime ore della mattina vedranno un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%, temperature intorno ai +18,9°C e venti provenienti da Sud – Sud Est con raffiche fino a 61,3km/h. La situazione migliorerà leggermente verso le prime ore del mattino con nubi sparse e una copertura nuvolosa intorno al 58%, mantenendo comunque venti forti con raffiche fino a 55,8km/h.

Durante la mattina, le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo trapanese con una copertura nuvolosa che varierà tra il 50% e il 70%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,7°C con venti freschi che soffieranno da Sud – Sud Est con intensità fino a 43,6km/h. Nel pomeriggio, la situazione non subirà grandi variazioni, con nubi sparse e una copertura nuvolosa che potrà raggiungere il 77%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20,9°C con venti provenienti da Sud – Sud Est con una velocità di 21,8km/h.

Nel corso della serata, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo trapanese con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno all’80%. Le temperature tenderanno a diminuire, arrivando a +17,6°C, mentre i venti provenienti da Sud Est soffieranno con una velocità di 22km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 31 Marzo a Trapani indicano una giornata con cielo prevalentemente nuvoloso e temperature che si manterranno piuttosto miti. I venti, seppur moderati, potranno rendere la percezione termica leggermente più fresca. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni delle condizioni meteo nel corso della giornata e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali cambiamenti repentini.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.9° perc. +18.2° Assenti 41.8 SSE max 69.6 Scirocco 53 % 1007 hPa 3 nubi sparse +17.7° perc. +17.1° Assenti 31.4 SSE max 55.4 Scirocco 61 % 1007 hPa 6 nubi sparse +17.7° perc. +17.2° Assenti 28 SSE max 52.5 Scirocco 64 % 1008 hPa 9 nubi sparse +21.7° perc. +21.3° Assenti 30.5 SSE max 43.2 Scirocco 51 % 1009 hPa 12 nubi sparse +22.3° perc. +21.9° Assenti 31 S max 39.4 Ostro 50 % 1010 hPa 15 nubi sparse +21.5° perc. +21.1° Assenti 24.1 S max 31.8 Ostro 54 % 1010 hPa 18 nubi sparse +18° perc. +17.7° Assenti 15.4 SE max 20.6 Scirocco 70 % 1010 hPa 21 nubi sparse +17.8° perc. +17.2° Assenti 15.9 SE max 22.4 Scirocco 60 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 19:34

