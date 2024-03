Previsioni Meteo Trapani per domani Domenica 3 Marzo

StrettoWeb

Domenica 3 Marzo a Trapani si prevedono condizioni meteorologiche variabili, con un’alternanza di nubi sparse e piogge leggere nel corso della giornata.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno con una leggera copertura nuvolosa, con temperature che si attesteranno intorno ai +15-16°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Est con una velocità che potrà raggiungere i 50-60 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 70-80% e la pressione atmosferica sarà stabile sui 1010hPa.

Nel pomeriggio, le nubi aumenteranno di intensità, portando a una copertura nuvolosa più consistente. Le temperature si manterranno sui +16-17°C, con raffiche di vento che potranno superare i 50 km/h provenienti sempre da Sud – Sud Est. L’umidità aumenterà leggermente fino al 65-70% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1009-1010hPa.

Nella sera, è prevista l’arrivo di piogge leggere che potranno intensificarsi nel corso della notte. Le temperature scenderanno fino ai +9-13°C, con venti che ruoteranno da Ovest a Sud Ovest con velocità tra i 30-40 km/h. Le precipitazioni potranno raggiungere i 1mm e l’umidità si attesterà intorno all’80%.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Trapani, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche in costante evoluzione e di essere preparati a piogge intermittenti e venti sostenuti. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti repentini.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Marzo a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +11.9° perc. +11.3° Assenti 20.6 SE max 33 Scirocco 83 % 1015 hPa 3 cielo coperto +12.3° perc. +11.7° Assenti 27.1 SE max 44.9 Scirocco 80 % 1012 hPa 6 nubi sparse +12.8° perc. +12.2° Assenti 36.5 SSE max 56.2 Scirocco 80 % 1011 hPa 9 cielo sereno +15.8° perc. +15.2° Assenti 43.1 SSE max 58.6 Scirocco 71 % 1010 hPa 12 poche nuvole +17.3° perc. +16.8° Assenti 49.5 SSE max 61.4 Scirocco 64 % 1008 hPa 15 nubi sparse +16.7° perc. +16.1° Assenti 42.2 SSE max 53.6 Scirocco 65 % 1006 hPa 18 pioggia leggera +13.5° perc. +13° 0.24 mm 34.8 ONO max 38.3 Maestrale 79 % 1008 hPa 21 pioggia leggera +10.6° perc. +9.8° 0.82 mm 32 O max 40.1 Ponente 81 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 18:08

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.