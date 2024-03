Previsioni Meteo Trapani: il bollettino per domani mercoledì 20 marzo

StrettoWeb

Mercoledì 20 Marzo a Trapani si prevedono condizioni meteo stabili e piuttosto miti. Le temperature oscilleranno tra i +13°C e i +17°C, con una leggera copertura nuvolosa che andrà via via aumentando nel corso della giornata.

Nel dettaglio, la mattinata si presenterà con cielo sereno e temperature in lieve aumento, con una leggera brezza proveniente dal Sud. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma le temperature rimarranno comunque piacevoli, con una brezza che soffierà sempre dal Sud Ovest. Anche in serata le nubi saranno presenti, ma non sono previste precipitazioni, e le temperature si manterranno intorno ai +15°C.

Considerando le previsioni meteo dei prossimi giorni a Trapani, si prevede un leggero aumento della copertura nuvolosa e delle temperature, con possibili precipitazioni nel fine settimana. Tuttavia, per la giornata di Mercoledì 20 Marzo, ci si potrà godere una giornata piacevole e primaverile, ideale per passeggiate all’aria aperta e attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Marzo a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14° perc. +13.7° Assenti 11.8 NE max 14.3 Grecale 88 % 1017 hPa 3 cielo sereno +13.2° perc. +12.7° Assenti 7.5 SE max 7.9 Scirocco 84 % 1017 hPa 6 cielo sereno +13.7° perc. +13.2° Assenti 10.5 SSE max 13.4 Scirocco 81 % 1018 hPa 9 cielo sereno +16.4° perc. +15.9° Assenti 10.9 S max 13.5 Ostro 71 % 1020 hPa 12 poche nuvole +16.9° perc. +16.5° Assenti 19 SO max 18.4 Libeccio 73 % 1020 hPa 15 nubi sparse +16.4° perc. +16.2° Assenti 13.2 SO max 14.3 Libeccio 79 % 1020 hPa 18 nubi sparse +15.4° perc. +15.2° Assenti 4.8 SSO max 7.1 Libeccio 86 % 1022 hPa 21 nubi sparse +14° perc. +13.8° Assenti 8.2 SE max 9 Scirocco 87 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:08 e tramonta alle ore 18:24

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.