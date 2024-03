Previsioni Meteo Reggio Calabria: tutti i dettagli per oggi venerdì 15 marzo

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 15 Marzo a Reggio Calabria prevedono una giornata caratterizzata da condizioni variabili. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa intorno al 20%. Le temperature si attesteranno intorno ai +15°C, con una leggera percezione di freddo dovuta alla brezza proveniente da Nord – Nord Ovest. La velocità del vento sarà di circa 12 km/h, con raffiche leggere e assenza di precipitazioni.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica tenderà a peggiorare con un aumento della copertura nuvolosa fino al 27% e la comparsa di nubi sparse. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +16°C, ma la percezione di freddo potrebbe aumentare leggermente a causa del vento che soffierà sempre dalla stessa direzione, con intensità intorno ai 15 km/h.

Durante la sera, il cielo si coprirà ulteriormente, arrivando al 100% di copertura nuvolosa. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +12°C, con una percezione di freddo più marcata rispetto alle ore precedenti. Il vento continuerà a soffiare da Nord, con una velocità intorno ai 15 km/h e un’umidità che si manterrà costante intorno al 76%.

In base alla situazione attesa per Venerdì 15 Marzo, si consiglia di prestare attenzione all’abbigliamento e di tenere a portata di mano un ombrello in caso di precipitazioni improvvise. Per i prossimi giorni a Reggio Calabria, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo con un ritorno al bel tempo e temperature in lieve aumento.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Marzo a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 poche nuvole +12° perc. +11.2° Assenti 12.2 N max 16.8 Tramontana 77 % 1019 hPa 8 poche nuvole +13.9° perc. +13.1° Assenti 12.6 NNO max 16.1 Maestrale 68 % 1021 hPa 11 poche nuvole +16.1° perc. +15.4° Assenti 11.8 NNO max 14.8 Maestrale 61 % 1020 hPa 14 cielo coperto +15.7° perc. +15° Assenti 11.6 N max 15 Tramontana 64 % 1019 hPa 17 cielo coperto +13.2° perc. +12.5° Assenti 12.5 N max 16.5 Tramontana 75 % 1020 hPa 20 cielo coperto +12° perc. +11.2° Assenti 11.5 N max 16.5 Tramontana 75 % 1021 hPa 23 nubi sparse +11.7° perc. +10.8° Assenti 11.5 N max 15.9 Tramontana 71 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:02 e tramonta alle ore 18:08

