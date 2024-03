Previsioni Meteo Reggio Calabria: tutti i dettagli per domani sabato 30 marzo

StrettoWeb

Sabato 30 Marzo a Reggio Calabria si prevedono condizioni meteo stabili e piuttosto gradevoli. La giornata sarà caratterizzata da cielo sereno al mattino e poche nuvole nel pomeriggio e sera. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +15,2°C e i +19,5°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Est con intensità variabile tra i 16,4km/h e i 42,5km/h, con raffiche fino a 42,5km/h.

Nel dettaglio, al mattino il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio e sera si potranno osservare poche nubi sparse. Le temperature saranno in aumento durante la mattinata, raggiungendo il picco massimo intorno alle ore centrali, per poi diminuire leggermente verso sera.

Le previsioni del tempo indicano che l’umidità relativa si manterrà intorno al 50% – 70% durante l’intera giornata, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1012hPa – 1015hPa.

In base alla situazione attuale e alle previsioni meteo per i prossimi giorni, possiamo affermare che Sabato 30 Marzo a Reggio Calabria sarà una giornata piacevole e ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Si consiglia di godersi il bel tempo e le temperature miti, approfittando di una giornata primaverile in riva al mare o in giro per la città.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +15.5° perc. +14.7° Assenti 16.9 SSE max 26.4 Scirocco 63 % 1015 hPa 3 cielo sereno +14.7° perc. +14° Assenti 15.6 SSE max 25.5 Scirocco 68 % 1014 hPa 6 cielo sereno +15.8° perc. +15.1° Assenti 19.6 SSE max 32.6 Scirocco 64 % 1014 hPa 9 poche nuvole +19.2° perc. +18.5° Assenti 24.3 SSE max 40.4 Scirocco 49 % 1013 hPa 12 cielo sereno +19.5° perc. +18.9° Assenti 23.8 SSE max 42.2 Scirocco 53 % 1013 hPa 15 poche nuvole +19.2° perc. +18.7° Assenti 22.7 SSE max 42.2 Scirocco 55 % 1011 hPa 18 cielo sereno +16.4° perc. +15.8° Assenti 20.7 SE max 35.2 Scirocco 68 % 1012 hPa 21 nubi sparse +16° perc. +15.6° Assenti 18.8 SE max 30.6 Scirocco 71 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 19:20

