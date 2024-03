Previsioni Meteo Reggio Calabria: tutti i dettagli per domani martedì 26 marzo

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 26 Marzo a Reggio Calabria mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con la possibilità di piogge leggere, mentre nel pomeriggio le precipitazioni potrebbero intensificarsi. Durante la sera, è previsto un miglioramento delle condizioni con poche nuvole.

Nel dettaglio, al mattino la temperatura si attesterà intorno ai +16-17°C, con una percezione leggermente inferiore a causa del vento che soffierà a una velocità di circa 20-40 km/h proveniente dal Sud – Sud Est. L’umidità sarà intorno all’80% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1003-1004hPa.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica potrebbe peggiorare con piogge leggere che porteranno la temperatura a +17-18°C. Il vento potrebbe aumentare leggermente di intensità, raggiungendo i 40-50 km/h con raffiche più forti. L’umidità si manterrà alta intorno al 75-80%.

Durante la sera, le nuvole si diraderanno e la temperatura si manterrà intorno ai +16°C, con venti che perderanno d’intensità e umidità che si manterrà elevata intorno all’85%.

In base alla situazione attesa per i prossimi giorni a Reggio Calabria, è consigliabile prestare attenzione alle previsioni meteo e prepararsi a fronteggiare possibili piogge e venti intensi. Si consiglia di monitorare costantemente l’evolversi delle condizioni atmosferiche e di adottare le misure necessarie per garantire la propria sicurezza e quella dei propri beni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.8° perc. +14.4° Assenti 25.1 SSE max 39.2 Scirocco 80 % 1008 hPa 3 cielo coperto +16.2° perc. +15.9° prob. 9 % 12.7 SSE max 19.2 Scirocco 76 % 1005 hPa 6 cielo coperto +15.9° perc. +15.6° Assenti 12.6 ESE max 27.4 Scirocco 78 % 1003 hPa 9 pioggia leggera +16.9° perc. +16.7° 0.14 mm 19 SSE max 35.1 Scirocco 76 % 1004 hPa 12 pioggia leggera +18.2° perc. +18.1° 0.24 mm 10.7 S max 17.9 Ostro 75 % 1001 hPa 15 pioggia leggera +17.7° perc. +17.6° 0.25 mm 15.1 SSE max 25.6 Scirocco 80 % 1000 hPa 18 nubi sparse +15.7° perc. +15.6° prob. 46 % 11 SE max 18.1 Scirocco 89 % 1001 hPa 21 poche nuvole +16.1° perc. +16.1° Assenti 12 SSE max 16.1 Scirocco 86 % 1002 hPa Il sole sorge alle ore 05:46 e tramonta alle ore 18:17

