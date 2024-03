Previsioni Meteo Reggio Calabria: tutti i dettagli per domani domenica 17 marzo

StrettoWeb

Domenica 17 Marzo a Reggio Calabria si prospetta una giornata con condizioni meteo variabili. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da nubi sparse, con una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della mattina. Le temperature si manterranno intorno ai +12°C, con una leggera brezza proveniente da Nord.

Durante il pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente parzialmente nuvoloso, con una probabilità di precipitazioni intorno al 2%. Le temperature massime saranno di circa +16°C, con una percezione termica leggermente inferiore. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con intensità variabile.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà, arrivando fino al 98% con cielo coperto. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +12,7°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Reggio Calabria indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un cielo prevalentemente sereno e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise delle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +12° perc. +11.4° Assenti 12.9 N max 18.5 Tramontana 83 % 1020 hPa 3 nubi sparse +12° perc. +11.5° prob. 6 % 12.3 N max 17.4 Tramontana 84 % 1020 hPa 6 nubi sparse +12.4° perc. +11.8° prob. 2 % 9.6 N max 14.5 Tramontana 81 % 1021 hPa 9 poche nuvole +15.6° perc. +15° Assenti 8.7 NNO max 11.9 Maestrale 68 % 1022 hPa 12 nubi sparse +15.8° perc. +15.2° prob. 2 % 6.7 N max 11.7 Tramontana 67 % 1021 hPa 15 nubi sparse +15.7° perc. +15.2° prob. 2 % 6.3 NNO max 11.3 Maestrale 68 % 1021 hPa 18 nubi sparse +13° perc. +12.5° prob. 2 % 9.7 NNO max 14.5 Maestrale 85 % 1022 hPa 21 cielo coperto +12.7° perc. +12.3° Assenti 10.4 NNO max 14.8 Maestrale 86 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:00 e tramonta alle ore 18:09

