Previsioni Meteo Reggio Calabria: il bollettino per oggi mercoledì 20 marzo

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Marzo a Reggio Calabria prevedono una giornata caratterizzata da nubi sparse e cielo coperto con variazioni della copertura nuvolosa durante l’arco della giornata.

Al mattino, a partire dalle prime ore del giorno, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 38% e il 50%. Le temperature si attesteranno intorno ai +13°C fino a raggiungere i +16°C verso le ore centrali della mattinata. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore, oscillando tra i +12°C e i +15,6°C. Il vento soffierà prevalentemente da Ovest – Sud Ovest con intensità compresa tra i 5,5km/h e i 9,5km/h.

Nel pomeriggio, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 40-39%. Le temperature massime saranno di +16,2°C con una percezione di +15,8°C. Il vento proveniente da Sud Ovest soffierà a una velocità di 8,7km/h.

In serata, il cielo si coprirà completamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100% con temperature intorno ai +13,8°C. Il vento proveniente da Sud soffierà a una velocità di 8,7km/h.

In base alle previsioni meteo attuali, per i prossimi giorni a Reggio Calabria si prevede un aumento della copertura nuvolosa con possibili precipitazioni nel fine settimana. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Marzo a Reggio Calabria

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse +13.1° perc. +12.6° Assenti 4.6 NO max 7.7 Maestrale 85 % 1017 hPa 8 nubi sparse +14.9° perc. +14.5° prob. 6 % 4.4 O max 6.2 Ponente 79 % 1019 hPa 11 nubi sparse +15.9° perc. +15.6° prob. 4 % 5.7 OSO max 9.5 Libeccio 77 % 1020 hPa 14 nubi sparse +16° perc. +15.6° prob. 6 % 4.2 SO max 8.6 Libeccio 75 % 1021 hPa 17 nubi sparse +13.9° perc. +13.6° prob. 2 % 6 SSE max 7.7 Scirocco 85 % 1022 hPa 20 cielo coperto +13.4° perc. +12.9° prob. 2 % 7.1 S max 9.2 Ostro 81 % 1024 hPa 23 nubi sparse +12.8° perc. +12.2° Assenti 5.1 S max 7.8 Ostro 80 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 05:54 e tramonta alle ore 18:12

