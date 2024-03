Previsioni Meteo Reggio Calabria: il bollettino per oggi mercoledì 13 marzo

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Marzo a Reggio Calabria mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, si prevede la presenza di piogge leggere con una copertura nuvolosa che varia tra il 78% e il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +12°C con una percezione leggermente inferiore. Il vento soffierà da Nord Ovest con una velocità che oscilla tra i 12,3km/h e i 15km/h.

Nel corso della mattinata, la situazione meteorologica tenderà a migliorare con la diminuzione delle precipitazioni e l’arrivo di nubi sparse. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 73% e le temperature saliranno fino a raggiungere i +14,7°C. Il vento continuerà a provenire da Nord Ovest, mantenendo una velocità costante intorno ai 11km/h.

Nel pomeriggio, tuttavia, è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche con il ritorno delle piogge leggere. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 100% e le temperature si manterranno intorno ai +15°C. Il vento continuerà a soffiare da Nord Ovest con una velocità che potrà raggiungere i 18,6km/h.

In serata, la situazione migliorerà nuovamente con la comparsa di poche nuvole e una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 15%. Le temperature si manterranno stabili intorno agli +11,9°C e il vento cambierà direzione provenendo da Nord con una velocità intorno ai 19,6km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Reggio Calabria indicano un inizio di giornata instabile con piogge leggere, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della mattinata. Nel pomeriggio, tuttavia, è previsto un nuovo peggioramento con il ritorno delle precipitazioni, mentre in serata il tempo si stabilizzerà con la comparsa di poche nuvole. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni meteorologiche nel corso della giornata.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Marzo a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo coperto +12.4° perc. +11.9° prob. 38 % 13.8 NO max 23.4 Maestrale 83 % 1016 hPa 8 nubi sparse +13.2° perc. +12.6° prob. 34 % 12.1 NO max 18.1 Maestrale 76 % 1018 hPa 11 nubi sparse +15.2° perc. +14.5° prob. 37 % 11.3 NO max 17.2 Maestrale 69 % 1018 hPa 14 pioggia leggera +14.9° perc. +14.3° 0.19 mm 12.8 NNO max 18.6 Maestrale 70 % 1018 hPa 17 nubi sparse +12.8° perc. +12.2° prob. 31 % 12.8 NNO max 19.4 Maestrale 81 % 1018 hPa 20 poche nuvole +11.8° perc. +11.2° prob. 27 % 13.1 N max 19.9 Tramontana 84 % 1019 hPa 23 nubi sparse +11.9° perc. +11.3° prob. 17 % 10.4 NNO max 15.7 Maestrale 84 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:05 e tramonta alle ore 18:06

