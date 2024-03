Previsioni Meteo Reggio Calabria: il bollettino per domani mercoledì 20 marzo

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Marzo a Reggio Calabria prevedono una giornata caratterizzata da nubi sparse e una copertura nuvolosa che varierà tra il 29% e il 56%. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori compresi tra i +12,3°C e i +15,9°C. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore, oscillando tra i +11,8°C e i +15,5°C.

Durante la mattina, le nubi sparse saranno presenti con una copertura nuvolosa intorno al 31%. Le temperature si attesteranno intorno ai +15,6°C, con una percezione di +15,2°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di circa 6,8km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con nubi sparse e una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 42%. Le temperature massime saranno di +15,9°C, con una percezione di +15,5°C. Il vento sarà sempre proveniente da Sud Ovest, con raffiche leggere fino a 9,1km/h.

In serata, le nubi sparse tenderanno a diradarsi, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 17%. Le temperature caleranno leggermente, con valori intorno ai +12,3°C. Il vento continuerà a provenire da Sud, con una velocità di 8,5km/h.

In base alla situazione attesa per i prossimi giorni a Reggio Calabria, possiamo prevedere una stabilità delle condizioni meteo, con cieli parzialmente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori primaverili. Le precipitazioni dovrebbero rimanere assenti, garantendo giornate piacevoli e ideali per godersi il clima mite della città.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +12.8° perc. +12.4° Assenti 2.9 S max 5.3 Ostro 86 % 1017 hPa 3 nubi sparse +12.4° perc. +11.9° Assenti 3.3 SSE max 6 Scirocco 86 % 1018 hPa 6 nubi sparse +13.1° perc. +12.7° Assenti 2.6 SSO max 6.4 Libeccio 85 % 1019 hPa 9 nubi sparse +15.6° perc. +15.2° Assenti 4.2 SO max 6.8 Libeccio 76 % 1020 hPa 12 nubi sparse +15.8° perc. +15.4° Assenti 4.6 SO max 9 Libeccio 75 % 1020 hPa 15 nubi sparse +15.3° perc. +14.9° prob. 2 % 2.8 S max 6 Ostro 76 % 1021 hPa 18 nubi sparse +14° perc. +13.7° prob. 2 % 6.9 S max 8.7 Ostro 83 % 1022 hPa 21 poche nuvole +12.7° perc. +12.3° Assenti 5.5 SSE max 9.1 Scirocco 86 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 05:55 e tramonta alle ore 18:11

