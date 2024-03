Previsioni Meteo Ragusa per domani Martedì 5 Marzo

StrettoWeb

Martedì 5 Marzo a Ragusa si prevedono condizioni meteo stabili e piuttosto serene. La giornata inizierà con cielo sereno al mattino, con temperature che si attesteranno intorno ai +5,6°C alle 6:00, per poi salire gradualmente fino a +10,4°C alle 9:00. Durante la mattinata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, arrivando al 45% intorno alle 11:00.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà sempre di più, con una previsione di cielo coperto al 99% alle 13:00. Le temperature si manterranno intorno ai +12,4°C, con una sensazione termica di +11,4°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di 29,4km/h.

Nel tardo pomeriggio e in serata, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, ma il cielo rimarrà comunque coperto al 60% alle 18:00. Le temperature caleranno gradualmente, arrivando a +6,8°C intorno alle 21:00, con una sensazione termica di +4,9°C. Il vento sarà moderato, proveniente da Nord Ovest.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Ragusa indicano un leggero aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Domani si prevede un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature in aumento rispetto a oggi. Dopodomani, il cielo si presenterà sereno con temperature che si manterranno stabili.

In conclusione, Martedì 5 Marzo a Ragusa si prospetta una giornata con cielo via via più coperto, temperature in lieve aumento durante la mattinata e una diminuzione delle nuvole nel corso della serata. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni meteo e alle eventuali aggiornamenti delle previsioni del tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +6.2° perc. +1.6° prob. 83 % 30 ONO max 51.4 Maestrale 89 % 1011 hPa 3 cielo sereno +5.6° perc. +1.2° Assenti 26 ONO max 50.7 Maestrale 86 % 1012 hPa 6 cielo sereno +5.6° perc. +2° Assenti 18.5 ONO max 45.8 Maestrale 83 % 1013 hPa 9 cielo sereno +10.4° perc. +9.4° Assenti 31.2 ONO max 37.7 Maestrale 71 % 1015 hPa 12 nubi sparse +12.2° perc. +11.2° Assenti 28.4 ONO max 32.6 Maestrale 64 % 1014 hPa 15 cielo coperto +11.2° perc. +10.4° Assenti 28 O max 36.1 Ponente 78 % 1015 hPa 18 nubi sparse +8° perc. +5.8° Assenti 13 ONO max 17.9 Maestrale 86 % 1017 hPa 21 cielo sereno +6.8° perc. +4.9° Assenti 9.7 NO max 11.7 Maestrale 85 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 18:01

