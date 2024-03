Previsioni Meteo Ragusa: il bollettino per domani lunedì 18 marzo

StrettoWeb

Lunedì 18 Marzo a Ragusa si prevedono condizioni meteo variabili, con nubi sparse alternate a momenti di cielo coperto. La giornata inizierà con una copertura nuvolosa intorno al 84% al mattino, per poi aumentare fino al 98% nel corso della mattinata. Nel pomeriggio le nubi si diraderanno, con una copertura intorno al 30%, per poi aumentare leggermente in serata, attestandosi intorno al 31%.

Le temperature si manterranno fresche, con valori compresi tra i +7,1°C e i +15,9°C. La temperatura percepita sarà in linea con quella effettiva, senza sensazioni termiche particolarmente diverse. Il vento soffierà prevalentemente da Ovest – Sud Ovest, con intensità che aumenterà nel corso della giornata, raggiungendo punte di 22,2km/h. Le raffiche di vento saranno presenti solo nelle ore pomeridiane, con una velocità massima di 19,5km/h.

Le precipitazioni saranno assenti durante l’intera giornata, mantenendo il cielo asciutto su Ragusa. L’umidità relativa dell’aria si manterrà costante intorno all’86%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1020-1023hPa.

In base alle previsioni meteo per Lunedì 18 Marzo, si consiglia di vestirsi in modo adeguato alle temperature fresche e di prestare attenzione al vento, che potrebbe risultare fastidioso soprattutto nelle ore pomeridiane. Resta comunque un’ottima giornata per svolgere attività all’aperto, grazie all’assenza di precipitazioni.

Per i prossimi giorni a Ragusa, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Consultare regolarmente le previsioni del tempo per restare aggiornati sulle ultime novità meteo nella zona di Ragusa.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +7.5° perc. +7.5° Assenti 3.2 NNO max 4.2 Maestrale 86 % 1023 hPa 3 nubi sparse +7.1° perc. +7.1° Assenti 3.8 NO max 4.6 Maestrale 86 % 1021 hPa 6 nubi sparse +8.8° perc. +8.8° Assenti 3.1 NO max 4.3 Maestrale 83 % 1021 hPa 9 nubi sparse +14.4° perc. +13.6° Assenti 10.5 OSO max 11.3 Libeccio 63 % 1021 hPa 12 nubi sparse +15.9° perc. +15.1° Assenti 16.5 O max 16.3 Ponente 57 % 1019 hPa 15 nubi sparse +14.1° perc. +13.2° Assenti 18.1 O max 22.2 Ponente 63 % 1017 hPa 18 poche nuvole +8.6° perc. +6.9° Assenti 10.3 ONO max 13.4 Maestrale 94 % 1018 hPa 21 nubi sparse +8.2° perc. +7° Assenti 7.8 ONO max 9.6 Maestrale 91 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:02 e tramonta alle ore 18:13

