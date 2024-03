Previsioni Meteo Palermo per oggi Venerdì 1 Marzo

StrettoWeb

Il 1 Marzo a Palermo si prevede un’alternanza di condizioni meteorologiche che influenzeranno la giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa molto bassa, ma nel corso della mattinata si prevede l’arrivo di piogge leggere che si intensificheranno nel pomeriggio, trasformandosi in piogge moderate. La situazione meteorologica tenderà a peggiorare nel corso della giornata, con precipitazioni che potrebbero essere abbondanti.

Nel dettaglio, le previsioni meteo per Palermo indicano che al mattino il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 3%, con temperature che si aggireranno intorno ai +14°C. Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma le precipitazioni non sono previste.

Nel pomeriggio, invece, le condizioni meteorologiche cambieranno radicalmente: si prevede l’arrivo di piogge leggere intorno alle 11:00, con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature si manterranno intorno ai +15°C, ma con l’aumento delle precipitazioni la percezione della temperatura potrebbe scendere leggermente.

Nel tardo pomeriggio e sera, le piogge si intensificheranno diventando moderate, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 93% intorno alle 17:00. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno agli +11°C.

Le previsioni meteo per Palermo indicano che la situazione meteorologica sarà instabile e caratterizzata da piogge nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del traffico e di adottare le dovute precauzioni in caso di pioggia intensa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Palermo, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una diminuzione delle precipitazioni e un graduale ritorno al bel tempo. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Marzo a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo coperto +12° perc. +11.1° Assenti 5 SSE max 4.9 Scirocco 71 % 1007 hPa 8 poche nuvole +12.9° perc. +12.2° Assenti 5.5 SO max 5.6 Libeccio 72 % 1008 hPa 11 pioggia leggera +15.3° perc. +14.5° 0.11 mm 6 O max 10.6 Ponente 64 % 1008 hPa 14 pioggia leggera +14.3° perc. +13.7° 0.49 mm 9.1 SSO max 16.4 Libeccio 73 % 1008 hPa 17 pioggia moderata +11.3° perc. +10.8° 2.69 mm 6.4 SSE max 13.6 Scirocco 91 % 1008 hPa 20 cielo coperto +11.5° perc. +11° prob. 88 % 13.3 S max 19.9 Ostro 89 % 1009 hPa 23 cielo coperto +11.1° perc. +10.5° prob. 78 % 11.8 SSO max 14.6 Libeccio 86 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 18:03

