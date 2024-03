Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per oggi sabato 23 marzo

StrettoWeb

Sabato 23 Marzo a Messina si prevedono condizioni meteo stabili e piuttosto miti. Durante la mattina, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 29% e il 42%. Le temperature si manterranno intorno ai +13°C fino a salire leggermente fino a +15,6°C verso le ore 10:00. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore, con valori compresi tra +12,4°C e +15°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con una velocità che varierà tra i 7,9km/h e i 10,4km/h, mantenendosi su livelli di brezza leggera. Le probabilità di precipitazioni saranno assenti e l’umidità si attesterà intorno al 70%.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che potranno arrivare fino al 73% verso le 14:00. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori che oscilleranno tra i +15,1°C e i +15,9°C. Anche in questo caso, la percezione della temperatura sarà leggermente inferiore, con valori tra +14,5°C e +15,4°C. Il vento continuerà a provenire da Nord – Nord Ovest, mantenendo una brezza leggera con velocità tra i 6,7km/h e i 10,3km/h. Le probabilità di precipitazioni rimarranno assenti e l’umidità si attesterà intorno al 69%.

Nella sera, il cielo si libererà dalle nubi, con una copertura nuvolosa che si ridurrà fino al 9%. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente, con valori che si aggireranno intorno ai +12,3°C. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore, con valori tra +11,7°C e +12,3°C. Il vento si dirigerà da Ovest – Sud Ovest con una brezza leggera che non supererà i 5,9km/h. Le probabilità di precipitazioni saranno assenti e l’umidità si manterrà intorno all’86%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 23 Marzo a Messina indicano una giornata caratterizzata da condizioni stabili, con cielo prevalentemente sereno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, senza variazioni significative nel corso delle ore. Non sono previste precipitazioni e il vento sarà di modesta intensità, con una prevalenza di brezze leggere. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature percepite, leggermente inferiori rispetto a quelle effettive, e di vestirsi di conseguenza per godere appieno della giornata.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Marzo a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 poche nuvole +13° perc. +12.4° prob. 6 % 6.5 ONO max 11.4 Maestrale 82 % 1017 hPa 8 nubi sparse +14.2° perc. +13.6° prob. 7 % 6.4 NO max 9.9 Maestrale 73 % 1018 hPa 11 nubi sparse +15.8° perc. +15.2° Assenti 6 NNO max 9 Maestrale 68 % 1018 hPa 14 nubi sparse +15.8° perc. +15.3° Assenti 5.5 NNO max 7.8 Maestrale 69 % 1017 hPa 17 nubi sparse +13.8° perc. +13.4° Assenti 5.5 NO max 8.1 Maestrale 82 % 1017 hPa 20 cielo sereno +12.5° perc. +12.1° Assenti 3 OSO max 5.9 Libeccio 86 % 1018 hPa 23 nubi sparse +12.3° perc. +11.7° Assenti 2.4 NO max 4.7 Maestrale 79 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:50 e tramonta alle ore 18:15

