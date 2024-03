Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per oggi domenica 17 marzo

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 17 Marzo a Messina prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, si potranno osservare nubi sparse con una copertura nuvolosa che diminuirà gradualmente nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno intorno ai +13-15°C, con una leggera brezza proveniente dal Nord – Nord Ovest e una velocità del vento che si attesterà intorno ai 10-15km/h.

Nel corso del pomeriggio, la situazione meteorologica potrebbe cambiare con la comparsa di piogge leggere. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +15°C, con raffiche di vento che potranno raggiungere i 16-18km/h sempre provenienti dal Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà intorno al 20% con una leggera intensità di pioggia.

Nella seconda parte della giornata, verso sera, il cielo si coprirà completamente, portando a una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +12-13°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento che si attesterà intorno ai 10-15km/h provenienti sempre dal Nord Ovest.

In conclusione, Domenica 17 Marzo a Messina si prevede una giornata con condizioni meteo variabili, con nubi sparse al mattino, piogge leggere nel pomeriggio e cielo coperto verso sera. Le temperature si manterranno abbastanza stabili durante l’arco della giornata, con una leggera brezza che accompagnerà i cittadini di Messina. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e di monitorare eventuali aggiornamenti sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Messina.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Marzo a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse +13.5° perc. +12.9° prob. 32 % 8.7 NO max 14.4 Maestrale 77 % 1020 hPa 8 nubi sparse +14.2° perc. +13.7° prob. 22 % 8.5 NNO max 12.2 Maestrale 77 % 1022 hPa 11 pioggia leggera +15.3° perc. +14.8° 0.1 mm 11.5 NO max 16.2 Maestrale 74 % 1023 hPa 14 pioggia leggera +15.2° perc. +14.7° 0.12 mm 12.6 NO max 17.5 Maestrale 74 % 1022 hPa 17 nubi sparse +13.4° perc. +13° prob. 22 % 8.9 NO max 14.9 Maestrale 85 % 1022 hPa 20 cielo coperto +12.8° perc. +12.4° prob. 10 % 7.2 NO max 11.6 Maestrale 88 % 1023 hPa 23 cielo coperto +12.8° perc. +12.4° prob. 7 % 7.4 NO max 11.4 Maestrale 88 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 05:59 e tramonta alle ore 18:10

