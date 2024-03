Previsioni Meteo Messina per oggi Sabato 2 Marzo

StrettoWeb

Sabato 2 Marzo a Messina si prevedono condizioni meteo variabili con cielo parzialmente nuvoloso durante la giornata. Le temperature oscilleranno tra +11°C e +14,5°C, con una leggera sensazione di freddo percepita. Il vento soffierà principalmente da direzione Ovest – Nord Ovest con intensità variabile tra i 6km/h e i 41,8km/h.

Nel dettaglio, al mattino si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 76%. Le temperature si attesteranno intorno ai +13°C, con una sensazione termica di +12,7°C. Il vento soffierà da Ovest con raffiche fino a 41,4km/h e si prevedono precipitazioni di circa 0.2mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno con una diminuzione della copertura nuvolosa al 21%. Le temperature massime saranno di +14,5°C con una sensazione termica di +13,8°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con una velocità di circa 19,2km/h.

In serata, il cielo si presenterà nuvoloso con una copertura del 73%. Le temperature si manterranno intorno ai +12°C, con una sensazione di freddo percepita di +11,5°C. Il vento sarà moderato proveniente da Nord – Nord Ovest con una velocità di 16,4km/h.

In conclusione, Sabato 2 Marzo a Messina si prevedono condizioni meteo variabili con cielo parzialmente nuvoloso e possibili precipitazioni al mattino. Le temperature si manterranno nella media stagionale, con venti moderati provenienti da Ovest – Nord Ovest. Per i prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo con cieli più sgombri da nubi e temperature in lieve aumento.

