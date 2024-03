Previsioni Meteo Messina per oggi Mercoledì 6 Marzo

StrettoWeb

Le previsioni meteo a Messina per Mercoledì 6 Marzo prevedono condizioni generalmente stabili e piuttosto miti per gran parte della giornata. Al mattino, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 55% alle 06:00, per poi diminuire gradualmente fino al 28% alle 08:00. Le temperature si manterranno intorno ai +13°C, con una leggera diminuzione fino ai +12,9°C verso le 07:00.

Nel corso della mattinata, dalle 09:00 in poi, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 14%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +14,4°C verso le 11:00. Il vento soffierà da Nord Ovest con una velocità che varierà tra i 26,9km/h e i 28,9km/h.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 10%. Le temperature si attesteranno intorno ai +14°C, con una leggera diminuzione verso sera.

In serata, il cielo a Messina sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 3-4%. Le temperature caleranno leggermente, arrivando a +10,3°C verso le 23:00. Il vento sarà più debole rispetto alle ore centrali della giornata, con una velocità che si aggirerà intorno ai 4-10km/h.

In conclusione, Mercoledì 6 Marzo a Messina si prevede una giornata con cielo prevalentemente sereno e temperature miti. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature che si manterranno su valori simili.

V (km/h) Umidità Pressione 5 pioggia leggera +13° perc. +12.5° 0.11 mm 23.7 ONO max 37.6 Maestrale 82 % 1018 hPa 8 nubi sparse +13.3° perc. +12.5° prob. 24 % 28.9 ONO max 39.8 Maestrale 71 % 1020 hPa 11 poche nuvole +14.4° perc. +13.4° prob. 9 % 26.9 NO max 36.9 Maestrale 60 % 1021 hPa 14 poche nuvole +14.1° perc. +13.3° prob. 5 % 27.1 NO max 35.4 Maestrale 66 % 1021 hPa 17 cielo sereno +12.5° perc. +11.6° Assenti 19.1 NO max 28.4 Maestrale 69 % 1021 hPa 20 cielo sereno +11.3° perc. +10.4° Assenti 10.6 ONO max 17.2 Maestrale 71 % 1022 hPa 23 cielo sereno +10.3° perc. +9.4° Assenti 4.7 O max 10.5 Ponente 76 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:16 e tramonta alle ore 17:59

