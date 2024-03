Previsioni Meteo Enna per domani Domenica 3 Marzo

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 3 Marzo a Enna prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 28% e il 79%. Le temperature si manterranno intorno ai +4°C alle prime ore del giorno, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i +14°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature massime saranno di circa +14°C, mentre la percezione sarà di +12,7°C. Il vento soffierà da sud – sud ovest con una velocità che potrà raggiungere i 31,4km/h.

In serata, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 4% e il 26%. Le temperature si attesteranno intorno ai +6°C, con una percezione di +4,9°C. Il vento sarà proveniente da sud – sud est con raffiche che potranno arrivare fino a 7,9km/h.

In generale, la giornata di Domenica 3 Marzo a Enna si preannuncia abbastanza stabile dal punto di vista meteorologico, con temperature in aumento rispetto ai giorni precedenti. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e monitorare eventuali aggiornamenti sulle previsioni del tempo per essere preparati a qualsiasi cambiamento repentino.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Marzo a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +5° perc. +4.1° Assenti 4.9 O max 5.3 Ponente 94 % 1017 hPa 3 cielo coperto +4.5° perc. +4.5° Assenti 3.2 OSO max 3.7 Libeccio 92 % 1015 hPa 6 nubi sparse +4.3° perc. +4.3° Assenti 1.7 SSO max 3.4 Libeccio 94 % 1015 hPa 9 poche nuvole +11.6° perc. +10.6° Assenti 11.6 S max 19.3 Ostro 65 % 1013 hPa 12 cielo sereno +14.2° perc. +13.1° Assenti 20.1 SSO max 28.7 Libeccio 54 % 1011 hPa 15 cielo sereno +13.3° perc. +12° Assenti 19.5 SSO max 31.2 Libeccio 52 % 1010 hPa 18 nubi sparse +7° perc. +6.2° Assenti 5.3 SSE max 6.1 Scirocco 84 % 1010 hPa 21 cielo sereno +5.8° perc. +5.8° prob. 1 % 4.2 SSE max 5.1 Scirocco 87 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 18:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.