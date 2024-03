Previsioni Meteo Enna: il bollettino per domani domenica 31 marzo

StrettoWeb

Domani, Domenica 31 Marzo, Enna si troverà sotto l’influenza di condizioni meteorologiche variabili. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 70% e l’83%. Le temperature si manterranno intorno ai +8,6°C durante la notte, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i +25,1°C nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 93% intorno alle 09:00. Le temperature saranno miti, con valori che oscilleranno tra i +12,5°C e i +17,6°C. Il vento soffierà da Est – Sud Est con una velocità che varierà tra i 9,6km/h e i 12,5km/h.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno leggermente, lasciando spazio a nubi sparse con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 47%. Le temperature massime saranno di circa +25,7°C, con venti provenienti da Sud con raffiche fino a 37,1km/h.

In serata, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 12% e il 55%. Le temperature si manterranno intorno ai +10,7°C, con venti che soffieranno da Est – Nord Est con una velocità compresa tra i 4,4km/h e i 6km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Enna per Domenica 31 Marzo indicano una giornata con alternanza di nubi e schiarite, temperature in aumento e venti di intensità variabile. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e vestirsi adeguatamente per affrontare le diverse condizioni meteorologiche che si presenteranno durante la giornata.

Tutti i dati meteo di Domenica 31 Marzo a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +8.6° perc. +6.7° Assenti 11.8 E max 16.4 Levante 97 % 1013 hPa 3 cielo coperto +8.8° perc. +7.2° Assenti 9.8 E max 13.1 Levante 96 % 1013 hPa 6 nubi sparse +10.2° perc. +9.7° Assenti 10.2 E max 14.1 Levante 91 % 1013 hPa 9 cielo coperto +17.6° perc. +16.9° Assenti 9.6 ESE max 12.5 Scirocco 56 % 1013 hPa 12 nubi sparse +25.1° perc. +24.3° Assenti 18.3 S max 36 Ostro 25 % 1012 hPa 15 nubi sparse +23.8° perc. +22.9° Assenti 17.1 S max 26.9 Ostro 25 % 1011 hPa 18 poche nuvole +13.1° perc. +12.1° Assenti 6.4 ESE max 6.4 Scirocco 62 % 1013 hPa 21 nubi sparse +11.1° perc. +10.2° Assenti 5.1 ENE max 6.2 Grecale 76 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:26

