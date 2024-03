Previsioni Meteo Catania per domani Giovedì 7 Marzo

StrettoWeb

Il 7 Marzo a Catania si prevede una giornata con condizioni meteo stabili e temperature gradevoli. Durante la mattina il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio e nella sera sono attese nubi sparse che potrebbero aumentare in intensità verso sera.

Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i 9,1°C e i 17,6°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore alla temperatura effettiva, ma comunque confortevole per la stagione.

Il vento soffierà prevalentemente da ovest con intensità variabile tra i 6km/h e i 22,5km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 23,4km/h. Le precipitazioni saranno assenti e l’umidità si attesterà intorno al 50-60%.

In base alle previsioni meteo, si consiglia di vestirsi in modo adeguato per affrontare le variazioni di temperatura durante la giornata. Non sono previste condizioni meteorologiche estreme che possano compromettere le normali attività quotidiane.

Per i prossimi giorni a Catania, si prevede un mantenimento delle condizioni meteo stabili, con temperature che dovrebbero rimanere su valori simili a quelli di Giovedì 7 Marzo. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Marzo a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +9.5° perc. +8.6° Assenti 7.2 ONO max 9.5 Maestrale 56 % 1021 hPa 3 cielo sereno +8.9° perc. +8.2° Assenti 6 ONO max 6.7 Maestrale 51 % 1019 hPa 6 cielo sereno +8.8° perc. +7.7° Assenti 7.4 ONO max 8.1 Maestrale 49 % 1020 hPa 9 cielo sereno +14.1° perc. +12.5° Assenti 10 O max 13.8 Ponente 36 % 1019 hPa 12 cielo sereno +17.4° perc. +16° Assenti 9 O max 22.5 Ponente 34 % 1017 hPa 15 cielo sereno +16.8° perc. +15.6° Assenti 2.5 S max 19.3 Ostro 44 % 1016 hPa 18 nubi sparse +13.3° perc. +12.2° Assenti 9.2 E max 13.3 Levante 56 % 1018 hPa 21 nubi sparse +11.6° perc. +10.7° Assenti 2.8 NNE max 4.7 Grecale 71 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:17 e tramonta alle ore 18:02

