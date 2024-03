Previsioni Meteo Catania: il bollettino per domani mercoledì 13 marzo

StrettoWeb

Mercoledì 13 Marzo a Catania si prospetta una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino vedranno la presenza di nubi sparse, con una copertura nuvolosa che varierà tra il 35% e il 66%. Le temperature si manterranno intorno ai 10-11°C nelle prime ore del giorno, con una leggera sensazione di freddo percepita.

Durante la mattina, il cielo si presenterà completamente coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 14-15°C verso le ore centrali della giornata. Il vento soffierà a una velocità di circa 6-7 km/h provenendo prevalentemente da Ovest – Sud Ovest.

Nel pomeriggio, la situazione non cambierà, con un cielo completamente coperto e una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 15°C, con raffiche di vento che potranno raggiungere i 12-13 km/h provenienti da Est – Sud Est.

In serata, il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature che si attesteranno intorno ai 13°C. Il vento sarà più leggero, con velocità intorno ai 5-6 km/h provenienti da diverse direzioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 13 Marzo a Catania indicano una giornata caratterizzata da cielo coperto e temperature miti. Le condizioni rimarranno stabili anche nei prossimi giorni, con cielo nuvoloso e temperature che si manterranno su valori simili. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni del tempo a Catania.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +10.8° perc. +9.8° prob. 7 % 5.3 ONO max 7.6 Maestrale 69 % 1018 hPa 3 nubi sparse +10° perc. +9.4° Assenti 6.2 ONO max 6.5 Maestrale 72 % 1017 hPa 6 nubi sparse +10.3° perc. +9.2° Assenti 6.4 ONO max 9.2 Maestrale 69 % 1017 hPa 9 cielo coperto +14.7° perc. +13.6° Assenti 6.5 OSO max 6.6 Libeccio 54 % 1018 hPa 12 cielo coperto +16.8° perc. +15.8° Assenti 9.1 SSE max 8.9 Scirocco 49 % 1017 hPa 15 cielo coperto +15.4° perc. +14.5° prob. 4 % 11.3 ESE max 12.9 Scirocco 56 % 1017 hPa 18 cielo coperto +14.1° perc. +13.3° Assenti 8.2 E max 13.8 Levante 66 % 1018 hPa 21 cielo coperto +13.1° perc. +12.4° Assenti 3.8 NE max 5 Grecale 74 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:08 e tramonta alle ore 18:07

