Previsioni Meteo Caltanissetta per domani Lunedì 4 Marzo

Le previsioni meteo per Lunedì 4 Marzo a Caltanissetta prevedono condizioni meteorologiche variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con una probabilità di piogge leggere, che potrebbero persistere fino al pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai +10°C, con una sensazione termica leggermente inferiore.

Durante il pomeriggio, è prevista un’alta probabilità di piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a +5°C. Il vento soffierà da Ovest con una velocità che potrà raggiungere i 50km/h. L’umidità relativa sarà elevata, intorno all’80%.

In serata, il cielo si manterrà coperto con possibili schiarite. Le temperature si attesteranno intorno ai +6°C, con una sensazione termica leggermente più fredda. Il vento continuerà a soffiare da Ovest con una velocità intorno ai 50km/h.

In conclusione, Lunedì 4 Marzo a Caltanissetta sarà caratterizzato da un clima instabile, con piogge leggere e temperature fresche. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e di attrezzarsi adeguatamente per affrontare la giornata. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Marzo a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +8° perc. +6.9° prob. 29 % 7.1 OSO max 11.8 Libeccio 89 % 1009 hPa 3 pioggia leggera +4.8° perc. +3.4° 0.33 mm 6.4 ONO max 19.2 Maestrale 87 % 1010 hPa 6 cielo coperto +3.4° perc. +1.7° prob. 70 % 6.4 OSO max 9.3 Libeccio 95 % 1010 hPa 9 nubi sparse +9° perc. +5.8° prob. 34 % 23.2 O max 34.7 Ponente 64 % 1009 hPa 12 pioggia leggera +10.3° perc. +8.9° 0.12 mm 27.3 O max 37.4 Ponente 57 % 1009 hPa 15 pioggia leggera +6.9° perc. +2.8° 0.15 mm 25.9 O max 49.4 Ponente 79 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +5.8° perc. +1.2° 0.19 mm 28.9 OSO max 54.1 Libeccio 86 % 1009 hPa 21 nubi sparse +6.6° perc. +2.1° prob. 83 % 29.8 ONO max 54.7 Maestrale 82 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 18:03

