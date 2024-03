Il prestigio quasi smarrito delle terre vibonesi: l’arte del maestro cestaio | VIDEO

StrettoWeb

Mani robuste, mani sapienti, mani di lavoratore: sono quelle di Vincenzo, uno dei pochi Maestri Cestai rimasti in Calabria. Ci troviamo a Francavilla d’Angitola, nell’entroterra vibonese: il signor Vincenzo apre le porte della sua casa – e masseria – alle telecamere di Graziano Tomarchio per StrettoWeb. Il tempo sembra fermarsi, nulla pare cambiato: il tavolo di legno, il vocìo della famiglia, il “rumore” della natura circostante e il signor Vincenzo che spiega l’arte di intrecciare il salice per fare i cesti.

Un hobby, ora che è un pochino più grande, un lavoro quando era ancora un giovanotto, e una tecnica antica, sopraffina, a pochi ormai nota. Il maestro cestaio lo fa sembrare facile, quasi meccanico ma il lavori è certosino, servono circa 3 ore e il risultato è saldo e robusto. Per conoscere la storia del signor Vincenzo basta cliccare “play” al video che segue e scoprirete tutti i segreti dell’arte cestaia, un prestigio quasi smarrito.

L'arte del Maestro Cestaio di Francavilla Angitola (VV)

