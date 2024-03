Premio Girolamo Tripodi: le personalità premiate nel giorno del 6° anniversario della morte

StrettoWeb

La sala Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria gremita (con tantissime persone che non hanno potuto trovare posto e sono state costrette a rimanere in piedi) ha fatto da degna cornice al ricordo di Girolamo Tripodi nel 6° anniversario della sua scomparsa e allo svolgimento della prima edizione del Premio a lui intitolato.

I premiati

Una serata ricca di emozioni che innanzitutto ha visto protagonisti i premiati: PIERPAOLO BOMBARDIERI – Premio Girolamo Tripodi Calabrese dell’anno 2024; MIMMO CALOPRESTI – Premio Girolamo Tripodi per il Cinema 2024; MIMMO GANGEMI – Premio Girolamo Tripodi per la Cultura 2024; MARIA CHINDAMO – Premio Girolamo Tripodi per la Legalità 2024 alla memoria; LINO CASERTA – Premio Girolamo Tripodi per la Solidarietà 2024.

La nota

“Con il Premio abbiamo voluto fare emergere queste personalità illustri che rappresentano il meglio della Calabria, trasmettendo, attraverso il loro operato, un’immagine seria, credibile e positiva di una regione che troppo spesso è stata rappresentata solo nei suoi aspetti peggiori di degrado e di arretratezza”, si legge nella nota.

“Siamo consapevoli che sono tanti e gravi i problemi che attanagliano la regione, dalla presenza opprimente e dannosa della ’ndrangheta all’arretratezza generale che colpisce il futuro delle giovani generazioni, ma proprio per questo siamo convinti che una stagione di cambiamento della Calabria non possa prescindere dall’indicazione delle storie di qualità e di valore che riguardano tante e tanti calabresi, a dimostrazione che un’altra Calabria è possibile. Dipende dall’impegno di ciascuno e di tutti”.

“Il Premio Girolamo Tripodi si è svolto per una precisa scelta della Fondazione nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa avvenuta sei anni fa. Infatti, abbiamo pensato che il modo migliore per ricordare Girolamo Tripodi nel giorno della sua scomparsa fosse quello di promuovere un’iniziativa che guarda al presente e al futuro di questa terra. Lui avrebbe gradito molto lo spirito e il senso di questo evento che si colloca nel solco del suo pensiero e della sua azione politica ed amministrativa, di cui la sua famiglia e la Fondazione sono i fedeli continuatori”.

Il racconto della serata

I lavori della serata, dopo l’intervento di apertura della manifestazione svolto dal Presidente della Fondazione Michelangelo Tripodi, sono stati coordinati dal giornalista RAI Mario Meliadò. Si è, quindi proceduto alla consegna dei premi ai I premi, realizzati dal maestro Nicola Tripodi, sono stati consegnati

Nel corso della cerimonia alle premiazioni si sono alternate le esibizioni musicali dell’Orchestra dell’Istituto Comprensivo “F. Jerace” di Polistena diretta brillantemente dal maestro Michele Giovinazzo che ha presentato cinque pezzi (Inno di Mameli; Inno alla gioia; Te deum; La vita è bella e Karakorum) molto graditi e apprezzati dal pubblico e la lettura di alcuni brani tratti dal libro “Il Riscatto” di Marcello Villari magistralmente interpretati dalla scrittrice Cinzia Messina.

Dopo la lettura delle relative schede biografiche effettuata dall’attrice Daniela Scuncia e consegna dei premi e delle targhe, tutte le personalità che hanno ricevuto l’importante riconoscimento hanno salutato il pubblico con interventi molto qualificati e di assoluto spessore.

Il Presidente della Confindustria reggina Domenico Vecchio e il Sindaco di Gioia Tauro Aldo Alessio, come annunciato, sono intervenuti facendo proprie le ragioni del Premio e raccontando il loro bellissimo rapporto con Girolamo Tripodi con il quale hanno collaborato in momenti importanti e che hanno stimato e apprezzato moltissimo.

In conclusione, è stata consegnata per ringraziamento una targa ricordo a Cinzia Messina, M. Florinda Minniti, Mario Meliadò e all’Orchestra dell’Istituto Comprensivo “F. Jerace” di Polistena.

Il grande successo di questa manifestazione non sarebbe stato possibile se non ci fosse stato un grande lavoro di squadra, con tante persone che hanno collaborato per la piena riuscita dell’iniziativa.

Pertanto, la Fondazione “ringrazia tutti coloro i quali hanno collaborato per la riuscita e il pieno successo dell’evento. Un ringraziamento particolare va al Presidente della Confindustria reggina Domenico Vecchio, al sindaco di Gioia Tauro Aldo Alessio, al giornalista RAI Mario Meliadò, alla scrittrice Cinzia Messina, alla scrittrice Daniela Scuncia, alla prof.ssa M. Florinda Minniti, all’istituto Comprensivo “F. Jerace” di Polistena con i ragazzi e i docenti della sua Orchestra”.

