Pramana Asian Film Festival: 3 serate uniche con anteprime internazionali a Reggio Calabria | INTERVISTA

Il linguaggio del cinema supera ogni confine geografico, barriera culturale e si sposa benissimo con il bisogno di cultura di Reggio Calabria, città dalla tradizione culturale che si perde nei secoli della storia, ma che in epoca moderna esprime l’urgenza di novità, eventi e originalità. Tutto questo trova una sintesi perfetta nel Pramana Asian Film Festival, il Festival del Cinema Asiatico giunto alla terza edizione. Una realtà giovane che, anno dopo anno, fa il pieno di consensi tra spettatori affezionati, amanti del cinema e semplici curiosi che vogliono passare una serata diversa dal solito.

Il programma del Pramana Asian Film Festival 3ª edizione

Come di consueto, il Festival si compone di 3 giornate. Si comincia domani, mercoledì 27 marzo, l’ultima serata sarà quella di venerdì 29 marzo. L’orario di inizio delle proiezioni è fissato alle 17:30. Presso il cine-teatro Metropolitano (via Nino Bixio 44, Reggio Calabria) verranno proiettati 5-6 cortometraggi e un lungometraggio (orario di inizio ore 21:00) ogni giorno. I film intercettano differenti generi: drammatico, animazione, commedia, thriller, documentario. L’ingresso è gratuito.

I film del Pramana Asian Film Festival 3ª edizione: la magia del cinema asiatico

Perché proprio il cinema asiatico? Il settore cinematografico in Asia sta vivendo un momento di crescita esponenziale. Basti pensare agli Oscar vinti negli ultimi anni da “Parasite” (2019), “Everything, Everywhere All at Once” (2023), “Godzilla Minus One” (2024), l’incanto delle animazioni di Hayao Miyazaki, ma anche serie tv di successo quali “Squid Game” e la più recente “Il problema dei 3 corpi” arrivato fin nelle metro di Roma e Milano con una campagna pubblicitaria da brividi.

Il Pramana Asian Film Festival vuole dare spazio non solo ai giganti asiatici come Cina, Corea e Giappone, ma anche a realtà cinematografiche meno ‘mainstream’ come Afghanistan, Azerbaijan, Iran, Nepal, Palestina, Singapore, Taiwan e Turchia. Fra le tematiche trattate ce ne saranno alcune di alto impatto socio-culturale.

In “Confused Blood”, per esempio, verrà trattata la storia di un ragazzo per metà americano e per metà coreano e i conflitti identitari che derivano da questo dualismo interiore ed esteriore. Di grande attualità il lungometraggio “LYD” che racconta in un documentario la realtà della guerra israelo-palestinese.

Saranno presenti 5 anteprime italiane, 5 anteprime europee e addirittura un’anteprima mondiale! Il tutto è reso possibile dall’Associazione Culturale Pramana, realtà indipendente formatasi a Reggio Calabria nel 2021 con la missione di generare un impatto positivo sul territorio attraverso la promozione dell’arte e della cultura, con una particolare attenzione per la sfera cinematografica.

Serate cinema a Reggio Calabria: l’invito di Simone Colistra

“Pramana è un Festival indipendente, che sta crescendo. Quello che vogliamo fare è portare cultura e cinema indipendente in una città come Reggio Calabria che spesso non è propriamente sulle prime pagine per quanto riguarda gli eventi culturali, specialmente fuori dalla stagione estiva. – ha spiegato Simone Colistra, direttore artistico dell’evento, ai microfoni di StrettoWeb – Vogliamo continuare a crescere, portare cinema interessa e rilevante, riunire il pubblico per vedere opere che possono farci crescere e scoprire culture diverse.

Vorremmo diventare un punto di riferimento per il cinema asiatico non solo in Calabria, ma in Italia e in Europa. Stiamo già avendo i primi risultati: alcuni distributori stanno già scegliendo il nostro Festival per presentare il loro film, per la prima volta, in Europa. Invito tutti a partecipare a questo evento di comunità, a venire a parlarci, a conoscerci, siamo aperti a collaborazioni, idee e vogliamo continuare a contribuire a portare cultura a Reggio Calabria“.

