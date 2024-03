Ponte sullo Stretto, ci siamo: tra 10 giorni inizia la Conferenza dei servizi | DATE e DETTAGLI

StrettoWeb

Nella settimana tra l’8 e il 13 aprile il ministero dei Trasporti convocherà la Conferenza dei servizi e dal Mit stanno per partire le convocazioni rivolte agli Enti Territoriali. Tutti i rappresentanti delle città e dell’Area dello Stretto potranno far valere le ragioni dei propri territori.

La Conferenza dei servizi è uno dei passaggi chiave nell’iter che si sta indirizzando verso la fase esecutiva dell’opera con la volontà da parte del Governo, della società Stretto di Messina e del Consorzio Eurolink, di aprire i primi cantieri entro la fine dell’estate.

Entro il 13 aprile scade il termine per la presentazione delle osservazioni al progetto definitivo. Per quanto riguarda la parte ambientale dell’opera, le associazioni ecologiste, con in primis il Wwf, hanno deciso di dare battaglia, presentando non solo le osservazioni al progetto ma anche atti che dovrebbero confluire negli esposti presentati alla Procura della Repubblica.

Il passaggio finale è l’approvazione del progetto da parte del Cipess, il Comitato interministeriale che dovrà pronunciarsi su tutta la documentazione del progetto definitivo con la Relazione di aggiornamento dei progettisti insieme alle osservazioni, alle richieste e alle prescrizioni che verranno acquisite nel corso della Conferenza dei servizi.

