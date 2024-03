Ponte sullo Stretto, Salvini: “cantiere sarà opportunità per i giovani spesso bistrattati”

StrettoWeb

“Il cantiere del ponte sullo stretto sarà una opportunità per i giovani, spesso bistrattati, e per i professionisti italiani. Aperto dalla prossima estate, il cantiere sarà fonte di lavoro e di stima”. Lo ha detto il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenuto nella libreria Mondadori nel quartiere Prati di Roma in occasione della presentazione del libro del Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ”La scuola dei talenti”.

