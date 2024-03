Ponte sullo Stretto, Salvini: “nel 2032 il primo treno Palermo-Reggio Calabria”

StrettoWeb

“Entro il 2032, come per il tunnel del Brennero, anche tra Reggio Calabria e Palermo passerà il primo treno sul Ponte sullo Stretto di Messina. Un’opera che porterà alcuni miliardi di euro di valore aggiunto a tutto il Paese, anche in Lombardia e Veneto che saranno tra le regioni che ne guadagneranno di più”.

Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini durante il suo intervento all’evento “L’Italia dei Sì” attualmente in corso al Centro Congressi di Padova.

“E tuttavia ancora prima di iniziare quest’opera è già stata indagata – ha detto Salvini. – Solo in Italia si riesce a buttare in politica una pista da bob, un passaggio a livello o un Ponte. Un Ponte è un Ponte e se dopo un secolo riusciremo ad unire Palermo a Reggio Calabria e poi a Roma, Milano e fino ad Helsinki allora avremo fatto come i nostri padri con l’Autostrada del Sole. Un’opera che porterà vantaggi a tutti e garantirà 120 mila posti di lavoro, una parte importante dei quali in quelle regioni ad alta industrializzazione come la Lombardia e il Veneto“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.