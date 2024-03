Ponte sullo Stretto, Germanà: “esperti hanno dato l’ok e test sono stati fatti, da Bonelli solite balle”

StrettoWeb

“Il Comitato scientifico, dopo aver analizzato ciascuna disciplina contenuta nella Relazione del progettista, ha dato parere favorevole al progetto del Ponte sullo Stretto, e Bonelli cosa fa? Non perde occasione per dire balle e fare figuracce. Le osservazioni degli esperti, come spiegato dagli stessi, ‘riguardano aspetti da approfondire in sede di progettazione esecutiva, legati all’evoluzione delle conoscenze tecniche e dei materiali e all’evoluzione normativa in tutti gli ambiti di interesse’. Vorrei, inoltre, precisare che, quando il progetto è stato approvato, tutta la documentazione è stata resa pubblica, e anche qui, quindi, ‘fanno acqua’ le sue chiacchiere sulla trasparenza. In sintesi, Bonelli ha sicuramente perso un’altra occasione per tacere, mentre noi andremo sicuramente avanti, grazie all’impegno e alla determinazione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, nella realizzazione della più grande e importante opera del Meridione che darà opportunità di sviluppo e crescita alla Sicilia, alla Calabria, al Sud e a tutto il Paese”. Così in una nota il senatore messinese Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo Lega e segretario in commissione Trasporti a Palazzo Madama.

