Ponte sullo Stretto, Bonelli: “sarò anche il re degli esposti ma non il pupazzo a servizio di Ciucci”

“Sono stato definito ‘il re degli esposti’, ma se io chiedo all’amministratore delegato della società Ponte dello Stretto di Messina per cinque volte di avere un documento fondamentale, faccio tre atti di sindacato ispettivo e mi dicono che non me lo danno perché riservato, ma io posso fare il pupazzo al servizio di Ciucci? No, io il pupazzo non lo faccio e lo denuncio. Poi sarò anche il re degli esposti“. Così Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato Avs, oggi a Mestre per l’iniziativa di apertura della campagna per le europee, ‘Il coraggio di osare’.

