Ponte sullo Stretto: Bonelli e Fratoianni domenica a Messina

L’impegno di Alleanza Verdi Sinistra per la giustizia ambientale e sociale prosegue domenica 10 marzo 2024 a Messina per ribadire il nostro no al Ponte sullo Stretto, un’opera dispendiosa che toglie risorse al Sud. Alle ore 11 di domenica mattina si terra’ una conferenza stampa, con Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, in via Circuito Complesso Cariddi, Torre Faro a Messina, insieme a comitati ed associazioni che da anni lottano contro un progetto infrastrutturale inutile, un enorme spreco di risorse pubbliche La diretta webtv sara trasmessa sulle pagine Facebook di Europa Ve4de-Verdi, Sinistra Italiana e sul sito verdisinistra.it.

