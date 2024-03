Ponte sullo Stretto, Sala (FI): “sarà un valore aggiunto per tutto il paese”

StrettoWeb

“Il comitato scientifico che ha valutato il progetto del Ponte sullo Stretto è composto da tecnici autorevoli il cui parere è stato unanime e favorevole: si tratta di una notizia positiva per il nostro Paese. Quest’opera, infatti, non riguarda solo la Sicilia e la Calabria, ma sarà il Ponte di tutta Italia: il suo valore aggiunto, anche in termini economici, coinvolgerà, infatti, il Paese intero”. Ad affermarlo, a Tagadà, su La7, il Deputato di Forza Italia Fabrizio Sala.

“Al tempo stesso – precisa – è chiaro che i rilievi fatti sul progetto definitivo servono come indicazione per la redazione del progetto esecutivo, che è il vero atto tecnico con il quale si realizza un’opera. Gli studi e la ricerca inerenti tutte le raccomandazioni indicate dagli esperti, anche in merito agli aspetti sismici – infatti – proseguiranno senza sosta. Il nostro Presidente Silvio Berlusconi, così come il nostro Segretario nazionale Antonio Tajani, ci insegnano che le grandi opere si traducono sempre in vantaggi, economici e sociali, per tutti”, ha concluso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.