Ponte sullo Stretto, Ripepi: “è l’opera del secolo, quelli che dicono no sono folli”

Tradizionale diretta social per Massimo Ripepi, candidato sindaco di Rivoluzione Rheggio, con al centro il Ponte sullo Stretto. “Abbiamo svegliato Falcomatà che tra una bolla e l’altra si è accorto che esiste questa fondamentale infrastruttura. Il Ponte è l’ultima speranza per Reggio Calabria, non tengono più gli argomenti di coloro che dico no che sono folli. Rispettiamo le opinioni di tutti ma non le condividiamo”, rimarca Ripepi.

“Sì al consiglio comunale aperto sul Ponte”

“Il Consiglio comunale aperto sul Ponte lo chiesi tempo fa e li si vedranno le posizioni di tutti, comprese quelle del Pd. In questa occasione è utile che ci siano anche i sindaci di Messina, Campo Calabro e Villa“, sottolinea Massimo Ripepi.

“Falcomatà a Messina? Ha fatto bene”

“Falcomatà a Messina? Ha fatto bene ad incontrare il sindaco Basile, noi dobbiamo assolutamente dialogare con l’altra sponda dello Stretto per una grande regione”, evidenzia Massimo Ripepi.

“Con il Ponte ci sarà lo sviluppo economico dello Stretto”

“Il Ponte attiverà uno sviluppo dell’Area dello Stretto incredibile e finalmente, vedrete, faranno le opere che attendiamo da decenni. Parliamoci chiaro, l’infrastruttura stabile è l’opera del secolo e l’aeroporto del Ponte sullo Stretto, questo deve essere il nuovo nome del Tito Minniti, aumenterà sensibilmente l’utenza“, conclude Massimo Ripepi.

