Il Ponte sullo Stretto (e non solo), che ‘sventola’ di Meloni: la risposta agli scettici

StrettoWeb

Giorgia Meloni oggi è a Campobasso per la prima firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione con il Molise. “Noi siamo qui oggi per la firma dell’Accordo di coesione, ma non me ne vogliate se faccio mezzo passo indietro sul lavoro che il governo ha portato avanti”, ha esordito. “A monte della firma di questo accordo c’è un lavoro molto complesso e prezioso – ha aggiunto – Queste sono materie che non trovano grande diritto di cittadinanza sui media che spesso preferiscono la polemica quotidiana. Questi fondi servono a combattere i divari fra i territori, sono risorse che vengono organizzate per cicli di programmazione pluriennali e sono preziose. Quando siamo arrivati al governo ci siamo resi conto che, soprattutto nei territori nei quali erano necessarie le risorse, buona parte delle risorse non venivano spese”.

Per questo “in una nazione come l’Italia che ha molti divari e poche risorse, non possiamo permetterci che le risorse vengano disperse“, ha continuato la Premier. “Noi ci dobbiamo ricordare che la ricchezza non la crea lo Stato, il lavoro non si crea per decreto, la povertà non si abolisce per decreto. Lo Stato deve mettere aziende e lavoratori nella condizione di lavorare al meglio”. Dichiarazioni nette e chiare, che fanno il paio con altre già ribadite, nell’intenzione di non far considerare lo Stato come nemico. E nell’intenzione di confermare che lo sviluppo lo creano le infrastrutture.

Il Reddito di Cittadinanza e le infrastrutture di Cittadinanza

Alla luce di questa affermazione, il Presidente del Consiglio ha tirato una vera e propria ‘sventola’, in senso metaforico, al Governo Conte e alle scelte dallo stesso attuate per far fronte – a detta loro – alla povertà e per produrre sviluppo. “Ci sono due modi per tentare di combattere il divario Nord-Sud, c’è il Reddito di cittadinanza e le infrastrutture di cittadinanza. Il reddito era la risposta di chi non poteva risolvere il problema e manteneva le persone in una condizione di marginalità. Le infrastrutture di cittadinanza sono le risposte di chi investe sul territorio per cambiare le opportunità, perché il territorio non è spacciato, il destino dipende da quanto può combattere a armi pari. È la risposta che cerchiamo di dare noi”, ha detto ancora.

Non cita infrastrutture, Giorgia Meloni, ma è chiaro che si riferisca – tra le altre – anche e soprattutto al Ponte sullo Stretto, la grande opera che la sua area di Governo ha fortemente voluto e inserito nel programma elettorale proprio per ridurre il divario Nord-Sud. Opera che invece viene criticata e denigrata dall’avversario politico, anche quel Movimento Cinque Stelle che invece aveva avallato e approvato proprio il Reddito di Cittadinanza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.