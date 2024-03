Polonia, proteste contro l’Ue per i trattori: scontri e disastri

StrettoWeb

Gli agricoltori polacchi questa mattina hanno dato vita a Varsavia ad una grande manifestazione di protesta chiedendo colloqui con il primo ministro Donald Tusk. La manifestazione è stata organizzata dal sindacato agricolo “Solidarietà” e segna uno sforzo concertato per portare l’attenzione sulle criticità che affliggono il settore agricolo.

Il presidente Tomasz Obszański ha sottolineato l’ampio sostegno alla protesta: “Non ci sono solo gli agricoltori di ‘Solidarietà’, ma anche lavoratori, minatori, cacciatori, forestali. Ci saranno anche i consumatori, persone che si preoccupano che questo Green Deal venga smantellato. Ci saranno ancora trattori che bloccheranno gli ingressi a Varsavia, lo hanno riferito i comitati di protesta“.

Tra le azioni locali, alcuni agricoltori continueranno le loro proteste sulle strade locali e prevederanno di bloccare i valichi di frontiera con l’Ucraina. La protesta è iniziata questa mattina alle ore 11 davanti l’ufficio del primo ministro e i manifestanti si sono mossi verso il Sejm in via Wiejska, nonostante le restrizioni imposte dalle autorità cittadine, tra cui il divieto di ingresso a Varsavia per i trattori, confermato dal tribunale distrettuale.

