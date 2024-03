Polo formativo SNA, partono i primi corsi a Reggio Calabria

StrettoWeb

Partono i primi corsi del Polo formativo regionale Scuola nazionale dell’Amministrazione (SNA)”. A comunicarlo è il vice presidente della Giunta della Regione Calabria, Giusi Princi, che, in qualità di presidente del Comitato di coordinamento del Polo formativo regionale della SNA, ha scritto a tutti i sindaci calabresi per comunicare il prossimo avvio dei percorsi formativi e le modalità di registrazione.

L’attività del Polo ha preso avvio con l’insediamento del Comitato di coordinamento, composto dalla vicepresidente Princi, per Regione Calabria, da Paolo Naccarato per la SNA, da Marcello Fiori, per il Dipartimento della funzione pubblica, da Daniele Cananzi, per l’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

“Il Polo formativo regionale della SNA – scrive il vicepresidente – vede la Calabria prima tra le Regioni d’Italia ad istituirlo. Lo abbiamo fortemente voluto con il presidente Roberto Occhiuto, con il parlamentare calabrese Francesco Cannizzaro, con il Ministro Paolo Zangrillo e con il rettore dell’università Mediterranea di Reggio Calabria, Giuseppe Zimbalatti, al fine di migliorare le competenze della pubblica amministrazione calabrese migliorando la qualità dei servizi pubblici. È stato istituito, a Reggio Calabria, a Palazzo Zani, con decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione e reso operativo grazie alla stipula di un protocollo d’intesa tra la Regione Calabria, il Dipartimento della funzione pubblica, la SNA e l’Università Mediterranea di Reggio Calabria”.

Il Polo è già operativo nel proporre al personale, che presta servizio presso i Comuni, i primi percorsi formativi, elaborati dalla SNA e condivisi dal Comitato. Nel dettaglio il programma prevede un percorso sulla comunicazione pubblica: si propone di fornire ai partecipanti le competenze necessarie per comunicare in modo efficace e trasparente con i cittadini, gli stakeholder e i media; un percorso sul monitoraggio dei progetti finanziati con il Pnrr: si propone di fornire ai partecipanti le competenze necessarie per monitorare e rendicontare correttamente i progetti finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

I corsi si svolgeranno a Reggio Calabria, presso la sede del Polo regionale, in modalità mista (on line e in presenza). La partecipazione ai corsi è gratuita. “Il Polo formativo della Calabria – evidenzia inoltre Princi nella lettera ai sindaci – ha anche il compito di rispondere ai bisogni formativi delle amministrazioni locali della Regione e, per questo, è pronto a recepire le istanze e i suggerimenti di tutti gli Enti per rendere, insieme, la nostra pubblica amministrazione più moderna, efficiente e orientata ai cittadini. A questo riguardo avvieremo anche una campagna di ascolto e co-progettazione che aiuterà il Polo a definire l’offerta formativa più rispondente ai bisogni dei territori”.

Infine, il vice presidente chiede ai sindaci di informare ed acquisire l’interesse del personale che presta servizio presto l’Ente da loro amministrato, invitandoli a compilare il form disponibile al seguente link allegato: https://docs.google.com/forms/d/1tGau60BGXTlGCJeoOoyRnUiVdAAm5qO9bp3Wp94M3_ s/edit, accedendo al quale gli interessati potranno optare per uno o entrambi i percorsi formativi, registrandosi entro il prossimo 30 aprile.

