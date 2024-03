Molfetta-Myenergy Viola, 4° QT: ultimi minuti di gioco, si decide la gara!

Problemi di falli per Molfetta, la Viola da qui in avanti andrà sempre in lunetta negli ultimi 6 minuti. Aguzzoli ne approfitta subito: 2/2 (54-59). Gloria in lunetta: 2/2 (56-59). Calisi dalla media, arresto e tiro (58-59). Tripla di Tyrtyshnik (58-61).

Ultimi 10 di gioco, partita tutta da vivere, si riparte dal 51-50. Bella giocata di Simonetti che sfrutta il fisico contro Mezzina per 2 punti con fallo: libero extra dentro. (51-53). Due su due per Tyrtyshnik dalla lunetta (51-55). Due in contropiede per Tyrtyshnik (51-57). Tripla di Paglia (54-57).

Rimbalzo offensivo, contatto e 2 punti per Cessel (42-44). Rimbalzo e tap-in per Simonetti (42-46). Due per Paglia in penetrazione (44-46). Aguzzoli trova una via laterale, dimenticato dalla difesa ne appoggia 2 (44-48). Sirakov pescato in angolo: tripla! (47-48). Mavric da sotto, 2 punti (47-50). Stefanini, doppio ferro e tabellone, 2 punti fortunati (49-50). Folle, folle tap-in di Aramburu sulla sirena, Molfetta chiude avanti 51-50.

Si ritorna in campo e subito arriva la bomba di Binelli (40-37). Ancora Binelli, altro giro altra bomba: 40-40, è parità! Aramburu in penetrazione: lo spagnolo aveva provato a rompere il ferro del palazzetto, ma il ferro ha resistito e gli ha negato una schiacciatona. Maksimovic assorbe il contatto e mette 2 punti da sotto, vantaggio Viola, non succedeva da inizio primo quarto (40-42). Gloria pareggia i conti (42-42).

Fine 2° QT - Viola sotto 40-34

Al via i secondi 10 di gioco. Tripla di Giorgini (24-13). Tripla in risposta di Maksimovic ben eseguita dalla rimessa (24-16). Bella giocata di Mirko Gloria che chiede e ottiene l’aiuto del tabellone per 2 punti (26-16). Tripla di Tyrtyshnik dalla rimessa, letale l’ucraino (26-19). Tripla in risposta di Giorgini (29-19).

Due su due per Mavric dalla lunetta (29-21). Tripla di Maksimovic, bel movimento della Viola, lasciato solo il serbo che spara a bersaglio (29-24). Tripla di Formica (32-24). Due liberi per Maksimovic: 1/2 (32-25). Formica in lunetta per fallo di Simonetti: 2/2 (34-25). Due liberi per Aramburu: 1/2 (35-25). Tripla di Mavric in punta (35-28). Risponde Paglia con la bomba (38-28).

Altra tripla, questa volta è Maksimovic a connettere da 3 (38-31). Stefanini fa 1/2 dalla lunetta (39-31). Aramburu in lunetta: 0/2, reggini graziati dallo spagnolo che fin qui sbaglia solo ai liberi. Tyrtyshnik fa 1/2 ai liberi (39-32). Gloria in lunetta: 1/2 (40-32). Tyrtyshnik per Cessel, buzzer beater per il lungo Viola con l’appoggio al tabellone (40-34). Si chiude qui il primo tempo.