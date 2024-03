Pittella contro Pittella, le critiche di Gianni: “in Basilicata no all’alleanza con il centrodestra”

StrettoWeb

Lite in casa Pittella per la collocazione di Azione nel Centrodestra in Basilicata. Gianni, oggi sindaco di Lauria ma in passato vicepresidente del Parlamento europeo e presidente del gruppo dei Socialisti e Democratici a Bruxelles, prende le distanze da Marcello, punto di riferimento di Azione in Lucania.

“La pervicace sequela di errori nel centrosinistra lascia sgomenti. Un misto di superficialità ed arroganza nel metodo e nelle imposizioni, buon ultimo il veto da parte dei 5Stelle con il silenzio complice del PD, su una vasta area lberal riformista, rappresentata da Azione, e che avrebbe costituito un valore aggiunto politico, culturale ed elettorale. Comprendo pertanto le ragioni della scelta “obbligata” di quest’area a livello locale ma non posso non esprimere amarezza e disappunto per come sono andate le cose e per l’esito raggiunto”, rimarca Pittella.

“Chi ha la mia storia politica e culturale considera Azione una forza laica e riformatrice, una sorta di partito d’azione di antica memoria, prezioso per allargare la capacità di attrazione del campo progressista ad un elettorato moderato e riformista, di ispirazione liberale e socialista, laica e cattolica. Ma i tempi sono difficili e con questi tempi dobbiamo fare i conti. E riprendere a breve il filo del ragionamento politico, consapevoli che prima o poi le buone ragioni ritroveranno la loro strada. In sostanza non mi riconosco con la scelta di Azione”, conclude Pittella.

