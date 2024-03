I piloti si addormentano durante il volo: tragedia sfiorata in aereo

StrettoWeb

Tragedia sfiorata in Indonesia a bordo di un aereo della Batik Air. Come riporta la Bbc, i piloti si sarebbero addormentati per circa mezz’ora mentre il velivolo trasportava più di 150 passeggeri da Sulawesi a Giacarta. L’episodio risale a fine gennaio, ma ora è stata aperta un’indagine. Per fortuna, nonostante i piloti si fossero addormentati, non ci sono state gravi e drammatiche conseguenze per i passeggeri e il volo è atterrato in sicurezza.

Dalle testimonianze, pare che il pilota avesse chiesto al copilota di prendere il controllo del mezzo per circa 30 minuti perché stanco. Quest’ultimo, però, si sarebbe addormentato a sua volta perché ha aiutato la moglie a prendersi cura dei figli durante la notte. E così il controllo del traffico aereo di Giacarta ha provato a contattare la cabina di pilotaggio del Batik Air A320, ma senza alcuna risposta, arrivata solo dopo mezz’ora.

