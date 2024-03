Piatti della tradizione: raccontare il territorio di Vibo Valentia | VIDEO

StrettoWeb

La tradizione calabrese è fatta di storie antiche eppure sempre attuali: il filo conduttore che meglio racconta il territorio è sicuramente quello legato alla cucina. Che sia delle nostre nonne, di libri di ricette antichi o, semplicemente, di un passaparola, i piatti calabresi occupano un posto speciale nel nostro cuore e nelle nostre pance! Sono infatti il gusto, il profumo e le materie prime che riescono perfettamente ad esprimere pienamente quello che la Calabria è.

Per conoscere meglio la nostra tradizione culinaria, il signor Rosario, a Filadelfia in provincia di Vibo Valentia, ha preparato per le telecamere di Graziano Tomarchio per StrettoWeb i cosiddetti “piatti della nonna”. Un modo per farci rivivere dolci ricordi: dalla “pitta cucca” alla “cuzzupa” – tipica del periodo pasquale – ecco una carrellata di portate gustosissime… da leccarsi i baffi!

I piatti della tradizione: un racconto del territorio di Filadelfia (VV)

