Piano Mattei, Meloni alla prima Cabina di Regia: “ora dimostriamo che siamo concreti”

“L’apertura di credito data dai Paesi africani si conferma se noi dimostriamo che non abbiamo convocato l’ennesima conferenza per chiacchierare, per parlare di filosofia e visione, per dirci quanto siamo bravi e fare passerella”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo alla Cabina di regia sul Piano Mattei, sottolineando che la strategia italiana si caratterizza per “la cooperazione vista come un rapporto da pari a pari, per la condivisione e per la concretezza. Ora, dopo il vertice Italia-Africa, la condivisione” delle priorità e “l’apertura di credito”, ha spiegato la premier, bisogna “essere molto, molto seri nella capacità concreta di mettere a terra quello che abbiamo proposto e condiviso“.

