Piano Mattei, l’iniziativa FdI a Corigliano-Rossano con il viceministro Cirielli

“Piano Mattei e situazione internazionale” è il titolo del convegno organizzato dal Circolo cittadino di Fratelli d’Italia “Gianfrancesco Turano” in programma mercoledì 13 marzo, alle ore 18.30, presso la Sala Rossa di Palazzo San Bernardino, a Corigliano-Rossano. Un evento che rappresenta un’occasione unica per esplorare e discutere in maniera approfondita il ruolo del Piano Mattei in un contesto internazionale sempre più complesso, con illustri relatori e ospiti di spicco che contribuiranno a delineare una prospettiva chiara e a stimolare un dibattito di elevato spessore.

Il convegno si aprirà con l’introduzione e i saluti di: Giuseppe Villella, Presidente Circolo Fdi Corigliano-Rossano; Gioacchino Campolo, Coordinatore Area Urbana Fdi; Angelo Brutto, Presidente provinciale Fdi Cosenza; Francesca Geraci, Gioventù Nazionale; Giancarlo Lamensa, vicepresidente provinciale Fdi Cosenza; Luciana De Francesco, Consigliere regionale Fdi.

È poi previsto l’intervento del Senatore di FDI Ernesto Rapani, membro della Commissione Giustizia, mentre le conclusioni saranno affidate all’On. Edmondo Cirielli, Viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che fornirà un quadro completo sulla situazione internazionale in relazione al Piano Mattei.

