“Percorsi nuovi dell’abitare”: al Palacultura di Messina incontro con stakeholder e tirocinanti

Lunedì 4 marzo, alle ore 9.30, al Palacultura “Antonello” di Messina, 4° piano, si terrà un evento dedicato alle progettualità relative ai tirocini di inclusione sociale nell’ambito del progetto “Percorsi nuovi dell’abitare”. All’appuntamento, articolato in due momenti dedicati ai tirocini di inclusione sociale, organizzato dall’Amministrazione comunale in sinergia con l’Azienda speciale Messina Social City, presente il sindaco Federico Basile, prenderanno parte l’Assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore, il Direttore generale del Comune di Messina Salvo Puccio, e la presidente della MSC Valeria Asquini.

Il programma prevede in apertura dei lavori, un tavolo tecnico per dare l’opportunità di discutere e valutare l’efficacia dei tirocini di inclusione sociale e individuare nuove strategie per il futuro, con l’obiettivo di creare una sinergia duratura nel tempo, tra enti partecipanti, per la realizzazione di percorsi di acquisizione di nuove competenze e di reinserimento sociale per i tirocinanti. Durante l’incontro, saranno condivise le esperienze maturate, analizzati i risultati ottenuti e discusse le possibili migliorie da apportare alle future progettualità.

Sono stati invitati a partecipare gli stakeholder locali, le altre Aziende Partecipate e il privato sociale (rappresentato dal Centro Servizi per il Volontariato).

A seguire, alle 11, si procederà alla consegna degli attestati a oltre 400 tirocinanti del progetto “Percorsi nuovi dell’abitare”, al fine di attribuire il giusto riconoscimento a tutti coloro che hanno preso parte al progetto. Oltre alla presenza dei tirocinanti, saranno presenti anche gli enti ospitanti e rappresentanti delle istituzioni pubbliche. Inoltre, sarà presentato in anteprima un video con il quale l’Amministrazione Comunale di Messina e l’Azienda Speciale intendono raccontare ed emozionare sulle esperienze e sui vissuti dei tirocinanti e delle loro famiglie.

A conclusione dell’evento, l’Amministrazione Comunale e l’Azienda MSC presenteranno delle novità in favore dei tirocinanti. La Messina Social City ringrazia anticipatamente tutto coloro hanno già espresso il desiderio di prendere parte all’incontro e, soprattutto, di dare il proprio contributo per i tirocini di Inclusione Sociale delle progettualità PON Metro.

